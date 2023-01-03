«Здесь придётся рискнуть». Волкановски рассказал, как будет действовать в бою с Махачевым

Австралийский боец UFC Александр Волкановски рассказал о плане на бой с россиянином Исламом Махачевым.

«Мне кажется, что бой пройдёт по большей части на ногах, и я чувствую, что смогу его подловить, потому что у меня будет преимущество в стойке. Думаю, он попытается перевести меня в самом начале, и даже если ему это удастся, я гарантирую, что встану.

Когда я дерусь с другими бойцами, то понимаю, что у них есть шансы только в ударке, поэтому делаю всё, чтобы обезопасить себя в стойке и не иду на риск. Здесь придётся рискнуть. Я буду осторожен, но обязан реализовать своё преимущество в стойке. Не имею права отсиживаться и осторожничать, дабы не давать ему забирать раунды. Вот почему я думаю, что сумею его финишировать.



Первый раунд будет сумбурным, с большим количеством клинчей, но во втором раунде я просчитаю его — и прикончу. Таков план. Но, опять же, я готовлюсь на все пять раундов – такой уж я парень», – приводит слова Волкановски The AllStar.

Хасбик размазал гамбургер по лицу Волкановски: