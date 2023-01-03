«Здесь придётся рискнуть». Волкановски рассказал, как будет действовать в бою с Махачевым

Австралийский боец UFC Александр Волкановски рассказал о плане на бой с россиянином Исламом Махачевым.
«Мне кажется, что бой пройдёт по большей части на ногах, и я чувствую, что смогу его подловить, потому что у меня будет преимущество в стойке. Думаю, он попытается перевести меня в самом начале, и даже если ему это удастся, я гарантирую, что встану.
Когда я дерусь с другими бойцами, то понимаю, что у них есть шансы только в ударке, поэтому делаю всё, чтобы обезопасить себя в стойке и не иду на риск. Здесь придётся рискнуть. Я буду осторожен, но обязан реализовать своё преимущество в стойке. Не имею права отсиживаться и осторожничать, дабы не давать ему забирать раунды. Вот почему я думаю, что сумею его финишировать.
Первый раунд будет сумбурным, с большим количеством клинчей, но во втором раунде я просчитаю его — и прикончу. Таков план. Но, опять же, я готовлюсь на все пять раундов – такой уж я парень», – приводит слова Волкановски The AllStar.
Хасбик размазал гамбургер по лицу Волкановски:
- 3 января 2023
-
11:01
-
10:18
-
09:29
-
09:23
-
08:13
-
05:00
-
05:00
-
04:23
-
04:01
-
02:00
-
00:34
- 2 января 2023
-
23:50
-
22:04
-
21:02
-
20:06
-
19:23
-
18:03
-
15:56
-
14:29
-
13:06
-
11:48
-
09:57
- 1 января 2023
-
23:10
-
22:29
-
21:45
-
20:49
-
20:05
-
19:21
-
18:25
-
17:14
-
16:36
-
11:13
-
11:08
-
10:36
-
04:00