Ислам Махачев показал своих спарринг-партнёров. Фото
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Чемпион UFC в лёгком весе, российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с тренировки. Вместе с Исламом на снимке присутствуют его спарринг-партнёры – борец вольного стиля, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов и непобеждённый российский боец ММА Усман Нурмагомедов.
В настоящий момент Махачев готовится к поединку с представителем Австралии Александром Волкановски. Он состоится в ночь на 12 февраля 2023 года в городе Перт (Австралия) в рамках турнира UFC 284. В профессиональной карьере Ислам провёл 24 боя, в которых одержал 23 победы и лишь единожды потерпел поражение.
Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:
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