Глава Bellator рассказал о разговоре с Хабибом Нурмагомедовым
Поделиться
Президент промоушена Bellator Скотт Кокер рассказал о разговоре с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым после турнира Bellator vs RIZIN, который прошёл 31 декабря в Японии.
«Хабиб Нурмагомедов не видел до того наших фанатов, наш продакшен, так что был просто в шоке. Он сказал, что это невероятно и он не думал, что такое бывает в Японии. Я ответил ему, что именно в Японии начались бои по смешанным единоборствам, а затем они распространились по миру. Но было время, когда в Японии были лучшие бойцы. Он был очень взволнован и, думаю, ещё долго будет вспоминать о прошедшем турнире», — приводит слова Кокера Sportskeeda.
Стоит отметить, что Хабиб Нурмагомедов был капитаном команды Bellator на турнире.
Комментарии
- 3 января 2023
-
22:52
-
21:55
-
21:35
-
20:13
-
19:50
-
18:14
-
17:10
-
16:03
-
15:33
-
14:12
-
12:30
-
11:01
-
10:18
-
09:29
-
09:23
-
08:13
-
05:00
-
05:00
-
04:23
-
04:01
-
02:00
-
00:34
- 2 января 2023
-
23:50
-
22:04
-
21:02
-
20:06
-
19:23
-
18:03
-
15:56
-
14:29
-
13:06
-
11:48
-
09:57
- 1 января 2023
-
23:10
-
22:29
Партнерский контент