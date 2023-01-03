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Глава Bellator рассказал о разговоре с Хабибом Нурмагомедовым

Глава Bellator рассказал о разговоре с Хабибом Нурмагомедовым
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Президент промоушена Bellator Скотт Кокер рассказал о разговоре с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым после турнира Bellator vs RIZIN, который прошёл 31 декабря в Японии.

«Хабиб Нурмагомедов не видел до того наших фанатов, наш продакшен, так что был просто в шоке. Он сказал, что это невероятно и он не думал, что такое бывает в Японии. Я ответил ему, что именно в Японии начались бои по смешанным единоборствам, а затем они распространились по миру. Но было время, когда в Японии были лучшие бойцы. Он был очень взволнован и, думаю, ещё долго будет вспоминать о прошедшем турнире», — приводит слова Кокера Sportskeeda.

Стоит отметить, что Хабиб Нурмагомедов был капитаном команды Bellator на турнире.

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