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Ковингтон отказался от боя с Чимаевым

Ковингтон отказался от боя с Чимаевым
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Американский спортсмен Колби Ковингтон отказался от боя с россиянином Хамзатом Чимаевым в UFC. Об этом сообщает ТАСС.

«Колби на данный момент не планирует проводить бой против Чимаева», — сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что бой Чимаев — Ковингтон может пройти на турнире UFC 286 в Лондоне 18 марта.

Напомним, в общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. Последним его соперником был Кевин Холланд, представляющий США. Хамзат победил, применив удушающий приём уже в первом раунде. Ковингтон за всю свою карьеру одержал 17 побед и потерпел три поражения.

Рамзан Кадыров показал кулон с изображением Хамзата Чимаева в своём авто:

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