Дариуш: верю, что Махачев победит Волкановски
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Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш поделился ожиданиями от поединка между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
«Я верю, что Махачев победит. Но да, у Волкановски есть потенциал в этом бою. Алекс может добиться успеха в стойке, но сможет ли он это сделать в партере? Я не знаю, как он работает в лагере, но будет интересно, как он справится с давлением Махачева. На данный момент склоняюсь к победе Ислама, но нас ждёт довольно интересный поединок. Махачев — всё ещё неразгаданная загадка, хочу сам этим заняться», — приводит слова Дариуша MMAJunkie.
Титульный бой за чемпионский пояс в лёгком весе между Исламом Махачевым и австралийским бойцом Алексом Волкановски пройдёт в ночь на 12 февраля на турнире UFC 284 в Австралии.
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