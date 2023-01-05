Туменов предположил, сколько боёв Шара Буллет проведёт в UFC, прежде чем получит титульник

Российский боец ММА Альберт Туменов, выступающий в АСА, поделился мыслями о подписании контракта Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, с UFC. По мнению Туменова, Магомедову нужно будет провести пять-шесть боёв, прежде чем он получит шанс сразиться в титульном поединке.

«В UFC много бойцов, которые могут создать проблем. У Шары хорошая ударная техника. Если он планомерно будет идти, то, я думаю, у него есть все шансы показать себя. Я болею за ударников. Сможет ли Шара драться за титул через 2-3 боя? Не думаю, что так быстро. Мы видели, как в UFC пришёл Хамзат Чимаев и какой хайп он поймал. Все были ошеломлены Хамзатом. Но он до сих пор не получил титульный поединок, хотя провёл шесть боёв.

Думаю, Шарабутдину нужно провести пять-шесть боёв. Если бы он дрался в среднем весе, я думаю, ему бы быстрее дали титульный бой. В дивизионе есть кикбоксёрская история: чемпион из кикбосинга, экс-чемпион. В полусреднем и конкуренции больше. Хотя кто знает, UFC могут дать титульник тому, кому захотят. Прохазка провёл два боя и получил право драться за пояс», – сказал Туменов.

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