«Гораздо интереснее». Харитонов — о сопернике для Чимаева после отказа Ковингтона

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал новость об отказе американца Колби Ковингтона проводить поединок со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.



«Честно говоря, я не знаю причин, по которым отказался Колби Ковингтон, но об этом я не жалею. Этот бой мне был бы не особо интересен. Гораздо интереснее был бы бой Хамзат Чимаев – Шавкат Рахмонов. Надеюсь, он состоится в этом году», – приводит слова Харитонова MMA.Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Чимаев и Ковингтон могут сразиться на турнире по смешанным единоборствам UFC 286 в Лондоне 18 марта. В данный момент ни Чимаев, ни Ковингтон не получили следующего соперника.

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