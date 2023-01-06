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Лига Power Slap Даны Уайта удалена из сетки вещания на ТВ после драки босса UFC с женой

Лига Power Slap Даны Уайта удалена из сетки вещания на ТВ после драки босса UFC с женой
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Телеканал TBS удалил из сетки вещания дебютный турнир лиги пощёчин Power Slap, одним из владельцев которой является президент UFC Дана Уайт. Это следует из обновлённой программы телеканала.

Премьера дебютного турнира должна была состояться 11 января. Теперь дебют переносится на неделю – до 18 января.

Напомним, в начале января стало известно, что во время празднования Нового года в одном из ночных клубов Мексики Даны Уайт подрался со своей женой Энн. Сообщалось, что, когда Дана наклонился, чтобы что-то сказать супруге, та дала ему пощёчину. Уайт тут же дал ей пощёчину в ответ. После и Уайт, и Энн извинились за скандальную ситуацию.

Президент UFC Дана Уайт подарил блогеру 250 тысяч долларов наличными:

Худшая реклама в истории. Президент UFC подставил партнёров и убил свою лигу? Худшая реклама в истории. Президент UFC подставил партнёров и убил свою лигу?
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