Худшая реклама в истории. Президент UFC подставил партнёров и убил свою лигу?

Полтора года назад Дана Уайт признавался безусловно лучшим спортивным менеджером на планете Земля. В то время, как его коллеги, поддавшись ковидной истерии, ставили на колени свои лиги, UFC наращивала количество турниров. На Дану сыпались тонны обвинений от менее решительных и рискованных конкурентов, которые замораживали контракты бойцов и терпели гигантские убытки, рассчитывая на то, что правительства различных стран им это компенсируют.

Что делал Уайт? Он построил арену-пузырь (по аналогии с тем, что Гарри Бетмен сделал в НХЛ) в одном комплексе с “Институтом развития UFC” и отелем. И продолжал радовать людей ярким зрелищем, бойцов стабильными гонорарами, а своих инвесторов — доходом. И для многих тогда он стал былинным героем, которого невозможно сломать.

И это позволяло ему делать то, чего многие просто не могли себе позволить. Например, деятельно участвовать в президентской кампании на стороне Дональда Трампа. Сейчас мы уже понимаем, насколько это было рискованного, но лысый громила принципами не торгует. Уайт не благородный рыцарь, он жёсткий и рискованный бизнесмен. И у этой медали есть две стороны. Чтобы тебе постоянно выпадал от судьбы “орёл”, ты должен быть безупречен.

В ногу себе Дана выстрелил под новый 2023 год. Случилось это во время новогодней вечеринке, которая проходила в Мексике. Уайт и его благоверная повздорили, в какой-то момент конфликт вышел из-под контроля и Энн влепила супругу пощёчину. Публично. Дана на секунду опешил, а затем… выстрелил себе в ногу. Это, конечно, художественный оборот. Поступил он хуже — влепил жене ответную пощёчину. Но для него это был именно выстрел себе в ногу.

Разумеется, это неординарное событие было заснято кем-то на камеру и незамедлительно проследовало в сеть. Уже на следующий день Forbs сообщил, что стоимость акции Endeavor Group Holdings, которая владеет промоушеном UFC, упала более чем на 5% — до 21,53 доллара. По сути, одним взмахом руки Уайт превратил в пыль сотни миллионов долларов. А ещё, поставил на грань краха собственный проект.

На 11 января запланирован премьерный турнир промоушена, который создал уже сам Дана. Злая ирония заключается в том, что это лига пощёчин. После случившегося в Мексике даже заявления о том, что это была вирусная реклама Power Slap, не прокатят. Когда ты много лет “нагибаешь” индустрию, когда у тебя миллионы завистников и куча врагов, сложно рассчитывать, что тебе не прилетит за такой косяк.

Первый “привет” прилетел от телеканала TBS, который удалил из сетки вещания дебютный турнир лиги пощёчин. Об этом в социальных сетях сообщил спортивный журналист Дэймон Мартин. Более того, руководство TBS моментально удалило даже страницу Power Slap со своего официального сайта. Замели, что называется, следы. Сложно представить, что это можно будет откатить назад. Дурной знак для Даны, что и компания Warner Media, владеющая телеканалом, не отвечает на многочисленные просьбы прокомментировать данную ситуацию.

Президент UFC и владелец Power Slap Дана Уайт Фото: BRANDON MAGNUS/GETTY IMAGES

Несмотря на то, что супруги уже уладили все разногласия и публично извинились за безобразие, которое учинили прилюдно, последствия для них могут быть самыми болезненными. Да, для владельцев лиги Дана — близкий человек. Но врагов у него кратно больше, чем друзей. В том числе, среди звёздных бойцов UFC, которые сражаются за лучшие условия, повышение гонораров и т.д.



Уайт — токсичен для очень многих влиятельных людей. В том числе, в политике. И насколько дорого обойдётся ему необдуманный взмах открытой ладонью, нам ещё предстоит узнать. Мы резко осуждаем насилие мужчины над женщиной, но лучше бы они с Энн в первых комментариях по теме сообщили, что это был пранк. И что они такой провокацией пиарили свою лигу.