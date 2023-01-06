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Крис Сайборг обвинила Дану Уайта в его конфликте с женой

Крис Сайборг обвинила Дану Уайта в его конфликте с женой
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Действующий чемпион Bellator в женском полулёгком весе Крис Сайборг высказалась о конфликте президента UFC Даны Уайта с его женой Энн.

«Я смотрела видео и увидела, как здоровый, крупный парень агрессивно схватил свою жену за руку и потянул её к себе. Это была первая физическая агрессия в видео, и это спровоцировало конфликт», — написала Сайборг на своей странице в социальных сетях.

Ранее в сети появилось видео, на котором Дана Уайт сначала получает пощёчину от жены, а затем так же отвечает ей. Инцидент случился в Мексике во время празднования Нового года.

Позднее Дана Уайт принёс извинения за свои действия. Глава UFC сослался в том числе на злоупотребление алкоголем, но полностью признал вину. После инцидента акции компании, владеющей UFC, упали.

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