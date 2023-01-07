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Российский боец Тайсумов помогает Волкановски готовиться к бою с Махачевым

Российский боец Тайсумов помогает Волкановски готовиться к бою с Махачевым
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Российский боец смешанных единоборств Майрбек Тайсумов помогает австралийскому чемпиону UFC в полулёгком весе Алексу Волкановски готовиться к бою с Исламом Махачевым, рассказал тренер австралийца Фрэнк Хикман.

«Мы пригласили в лагерь Майрбека Тайсумова — мы с ним давно знакомы, он большой парень и у него подходящий стиль борьбы. Он помогает нам отработать определённые позиции, плохие сценарии. Майрбек подходит для этого лучше всего», — приводит слова тренера BJPenn.

Майрбек Тайсумов имитирует Ислама Махачева в лагере Алекса Волкановски:

Титульный бой за пояс чемпиона UFC в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски состоится в ночь на 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте, Австралия.

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