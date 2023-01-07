Кормье: победа Волкановски над Махачевым станет самым большим апсетом в истории ММА
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о предстоящем титульном поединке между российским бойцом Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.
«Если Волкановски выиграет этот бой у Махачева, то это будет самый большой апсет в истории смешанных единоборств. Но Алексу будет трудно победить. Его набор навыков подходит Исламу из-за навыков Махачева в стойке, а также разницы в размерах. Алекс ниже ростом, Махачев может получить возможность использовать рычаги», — приводит слова Кормье BJPenn.
Поединок между действующим чемпионом лёгкого веса UFC Исламом Махачевым и обладателем титула в полулёгком дивизионе Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт 12 февраля.
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