Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье: победа Волкановски над Махачевым станет самым большим апсетом в истории ММА

Кормье: победа Волкановски над Махачевым станет самым большим апсетом в истории ММА
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о предстоящем титульном поединке между российским бойцом Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

«Если Волкановски выиграет этот бой у Махачева, то это будет самый большой апсет в истории смешанных единоборств. Но Алексу будет трудно победить. Его набор навыков подходит Исламу из-за навыков Махачева в стойке, а также разницы в размерах. Алекс ниже ростом, Махачев может получить возможность использовать рычаги», — приводит слова Кормье BJPenn.

Поединок между действующим чемпионом лёгкого веса UFC Исламом Махачевым и обладателем титула в полулёгком дивизионе Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт 12 февраля.

Новость по теме
Ислам Махачев назвал любимого бойца в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023