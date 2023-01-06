Холифилд: Бивол — Бетербиев — один из самых ожидаемых боёв во всём мире

Легендарный американский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд высказался о возможном поединке между российскими бойцами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.



«Бивол против Бетербиева — один из самых ожидаемых поединков во всём мире. Думаю, у них получится захватывающий бой. Важно, чтобы сложились все обстоятельства для организации этого боя», — приводит слова Холифилда ТАСС.



Дмитрий Бивол — обладатель титула чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super. В последнем поединке российский боксёр одержал победу единогласным решением судей над Хильберто Рамиресом.



Артур Бетербиев — чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC, WBO и IBF. Россиянин 28 января встретится с Энтони Ярдом в Лондоне.

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