Чемпион ОИ Баходир Джалолов номинирован на звание «проспекта года» по версии The Ring

Авторитетное боксёрское издание The Ring представило список номинантов на звание «проспекта года – 2022».
Кишон Дэвис (7-0, 5 KO), США, лёгкий вес (до 61,2 кг). В минувшем году 23-летний Дэвис, серебряный призёр Олимпийских игр – 2020, одержал три победы, в декабре перебоксировав опытного экс-претендента на мировой титул, мексиканца Хуана Карлоса Бургоса (35-7, 21 KO).
Ксандер Зайас (15-0, 10 KO), Пуэрто-Рико, первый средний вес (до 69,9 кг). В минувшем году самый молодой боец, подписанный компанией Top Rank, одержал три победы.
Джаред Андерсон (13-0, 13 KO), США, супертяжёлый вес. В минувшем году 23-летний Андерсон отбоксировал трижды, в декабре заявив о себе досрочной победой над опытным соотечественником и нокаутёром Джерри Форрестом (26-6-2, 20 KO).
Баходир Джалолов (12-0, 12 KO), Узбекистан, супертяжёлый вес. В минувшем году 28-летний победитель Олимпиады – 2020 провёл четыре поединка, во всех одержав досрочные победы.
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