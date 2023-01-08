Немков: индустрия ММА дальше и без Хабиба как-то справится, у них есть план

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков прокомментировал решение экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова полностью уйти из ММА.
«Это его решение, значит он так захотел. Я думаю, что индустрия ММА дальше и без Хабиба как-то справится. У них есть определённый план.
По поводу тренерства — я не думаю, что Хабиб находился всю дорогу с ребятами, на протяжении всех подготовок к боям. Хабиб не был все время в процессе тренировок условного Ислама Махачева, Усмана Нурмагомедова или других ребят. Есть и были различные тренера по ударной технике и борьбе.
Бойцы справятся и без Хабиба. Думаю, что и сам он совсем не потеряется. Мы будем продолжать его видеть на больших турнирах. Посещать значимые турниры для своих ребят он точно будет», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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