В команде Бивола сообщили о начале предварительных переговоров по реваншу с Канело
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Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, сообщил, что их команда начала предварительные переговоры о реванше с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом.
«Да, какие-то разговоры начнутся на этой неделе. Пока это очень предварительно. Мы начали говорить с Эдди [Хирном]. Посмотрим, как всё получится и насколько это серьёзно. Возможно, мы обговорим кое-какие детали в грядущие недели», – сказал Корнилов в интервью YouTube-каналу Boxing Social.
Напомним, поединок Альвареса и Бивола состоялся в мае и завершился победой россиянина единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113).
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