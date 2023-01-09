Эксперт — о бое Гэтжи и Физиева: Джастин не хочет драться с бойцами ниже себя в рейтинге

Известный обозреватель и журналист ESPN Бретт Окамото высказался об организации поединка между бойцами лёгкого веса (до 70 кг) UFC Джастином Гэтжи и Рафаэлем Физиевым, который может состояться в марте.

«Проблема этого боя заключается в том, что Гэтжи достиг той точки в карьере, когда уже не хочет драться с бойцами ниже себя в рейтинге. Он заслужил право участвовать в тех боях, в которых хочет. И это даёт ему чёткую мотивацию. Что ему даст бой с Физиевым?

Каким был бы ответ на вопрос, если бы Оливейра остался чемпионом? Гэтжи проиграл ему. Если он сейчас победит Физиева, то сразится за титул? Нет, потому что есть Чарльз Оливейра. Но сейчас чемпион Махачев, а Гэтжи ещё не дрался с ним», – сказал Окамото в интервью The Patrick McCorry Sports Show.

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