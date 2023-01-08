Рафаэль Физиев назвал самого неудобного соперника из топ-5 лёгкого веса UFC

Боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев назвал, по его мнению, самого неудобного для себя соперника из первой пятёрки рейтинга дивизиона.

«Это [Бенеил] Дариуш или Ислам [Махачев]. Наверное, так. Дариуш, он такой… опытный, чувствительный, с таймингом. Левая рука навстречу неплохая. Борется… И когда борется, очень напористый. Честно сказать, я не вижу большой опасности в [Дастине] Порье, [Майкле] Чендлере и [Джастине] Гэтжи. Если только хороший удар в челюсть прилетит.

Если выделять ударку, то у Чендлера очень жёсткий удар. Если он попадёт, то можно поспать хорошо. Порье более техничный, тоже хорошо ударить может… Не знаю, они все для меня на одном уровне. Порье просто умнее чуть-чуть», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.

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