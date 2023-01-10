«Средневес уже тут. А где ты, пузатый?» Усик обратился к Тайсону Фьюри
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Украинский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александр Усик опубликовал новое фото на своей странице в социальных сетях, обратившись к Тайсону Фьюри.
«Средневес уже здесь! А где ты, пузатый?» — написал Усик под фотографией из бассейна, отметив Фьюри.
Александр Усик
Тайсон Фьюри — чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC. На счету непобеждённого британца 34 поединка в профессиональной карьере, в которых он одержал 33 победы. Ещё один бой завершился вничью.
Александр Усик провёл 20 поединков и одержал в них 20 побед.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком может состояться в первой половине 2023 года.
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