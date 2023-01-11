Артур Бетербиев: дрался ли я когда-нибудь на улице? К сожалению, такое было

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (18-0, 18 KO) высказал убеждение, что любые конфликты, в том числе на улице, нужно стараться решать словами, не прибегая к насилию.



«Дрался ли я когда-нибудь на улице? К сожалению, такое было. Но не назвал бы я тот момент настоящей серьёзной дракой. Могу сказать только одно: старайтесь решить конфликт словами, а драться надо в ринге, что мы и сделаем 28 января», — написал Бетербиев у себя в социальных сетях.

28 января этого года Артур проведёт поединок с британским боксёром Энтони Ярдом. В последнем своём бою, который состоялся в ночь с 18 на 19 июня мск, Бетербиев одолел представителя США Джо Смита-младшего.

Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв: