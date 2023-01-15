Чемпион WBC во втором полулёгком весе определится 12 февраля

Боксёрское шоу PBC официально объявило о своём вечере бокса, который состоится 12 февраля в Сан-Антонио (штат Техас, США).

В главном бою чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Рэй Варгас (36-0, 22 KO) сразится за вакантный титул WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг) с американцем О’Шаки Фостером (19-2, 11 KO).

Рэю Варгасу 32 года. В феврале 2017 года боец стал обладателем титула WBC во втором легчайшем весе (до 55,3 кг), после чего провёл пять успешных защит. В июле Варгас сразился за вакантный титул WBC в полулёгком дивизионе (до 57,2 кг), победив по очкам филиппинца Марка Магсайо.

О’Шаки Фостеру 29 лет. Боец выступает на профессиональном ринге с сентября 2012 года, и предстоящий поединок станет для него первой попыткой завоевать мировой титул.