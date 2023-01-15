Чемпион WBC во втором полулёгком весе определится 12 февраля

Боксёрское шоу PBC официально объявило о своём вечере бокса, который состоится 12 февраля в Сан-Антонио (штат Техас, США).
В главном бою чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Рэй Варгас (36-0, 22 KO) сразится за вакантный титул WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг) с американцем О’Шаки Фостером (19-2, 11 KO).
Рэю Варгасу 32 года. В феврале 2017 года боец стал обладателем титула WBC во втором легчайшем весе (до 55,3 кг), после чего провёл пять успешных защит. В июле Варгас сразился за вакантный титул WBC в полулёгком дивизионе (до 57,2 кг), победив по очкам филиппинца Марка Магсайо.
О’Шаки Фостеру 29 лет. Боец выступает на профессиональном ринге с сентября 2012 года, и предстоящий поединок станет для него первой попыткой завоевать мировой титул.
- 15 января 2023
-
00:30
-
00:26
-
00:14
- 14 января 2023
-
23:50
-
23:26
-
22:55
-
22:53
-
21:58
-
21:55
-
21:17
-
20:57
-
20:05
-
19:33
-
19:04
-
18:10
-
17:57
-
17:41
-
16:50
-
15:54
-
14:57
-
14:31
-
13:37
-
12:52
-
11:56
-
11:15
-
11:13
-
10:23
-
09:41
-
09:15
-
00:50
- 13 января 2023
-
23:21
-
21:56
-
21:08
-
20:53
-
20:29