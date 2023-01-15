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«Я в деле». Гэтжи подтвердил, что проведёт бой с Физиевым на UFC 286

«Я в деле». Гэтжи подтвердил, что проведёт бой с Физиевым на UFC 286
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Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи, выступающий в лёгком весе UFC, подтвердил, что проведёт поединок с киргизским бойцом Рафаэлем Физиевым.

Ранее сам Физиев заявил, что ему обещали бой с Гэтжи в марте 2023 года на турнире UFC 286, который пройдёт в Лондоне. Позже эту информацию подтвердил известный инсайдер Бретт Окамото.

«Я в деле», — кратко отреагировал Гэтжи на своей странице в социальных сетях.

Джастин Гэтжи в своём последнем поединке в мае прошлого года проиграл Чарльзу Оливейре удушающим приёмом в первом раунде. Всего у Джастина 23 победы и четыре поражения в профессиональных смешанных единоборствах.

Рафаэль Физиев последний бой провёл на турнире UFC on ESPN 39 с Рафаэлем дос Аньосом и одержал победу нокаутом в пятом раунде. В активе Физиева 12 побед и одно поражение в ММА.

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Источник: бой Физиев — Гэтжи состоится на турнире UFC 286
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