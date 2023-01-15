Стала известна дата боя Ломаченко и Хэйни

Боб Арум, промоутер экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 KO), сообщил, что его поединок с абсолютным чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг) американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO) состоится 21 мая.
«Что касается этого боя, то всё согласовано. Дата неплохая, 21 мая. Сейчас вопрос заключается в том, где состоится поединок. Пройдёт ли он в Нью-Йорке? Проблема может быть в играх НБА и НХЛ. Будет ли это Лас-Вегас? Вполне возможно. Как и вариант с Ближним Востоком. Думаю, ответ появится у нас в течение 10 дней», – приводит слова Арума издание BoxingScene.
В своём последнем бою в октябре Ломаченко победил единогласным решением американского проспекта Джэмейна Ортиса (16-1, 8 KO), нанеся ему первое поражение в карьере.
Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко
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