Сульянов предложил Нганну $ 3 млн за бой с Асбаровым

Руководитель Hardcore FC Анатолий Сульянов рассказал, что отправил предложение менеджеру франко-камерунского бойца ММА Фрэнсиса Нганну за поединок с бойцом его промоушена Сосланом Асбаровым.



«У нас сегодня хорошие новости: Фрэнсис Нганну всё-таки покинул UFC. Фрэнсис, у меня есть к тебя предложение: три миллиона долларов за один бой в Hardcore Boxing. 18 марта в Дубае против моего чемпиона в тяжёлом весе Сослана Асбарова. Мы уже отправили контракт твоему менеджеру. Теперь только ждём вашего ответа. Так давай сделаем это!» — сказал Сульянов у себя в социальных сетях.



Напомним, недавно Нганну покинул UFC, не сумев договориться с американским промоушеном о новом контракте.

Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну: