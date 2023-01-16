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Сульянов предложил Нганну $ 3 млн за бой с Асбаровым

Сульянов предложил Нганну $ 3 млн за бой с Асбаровым
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Руководитель Hardcore FC Анатолий Сульянов рассказал, что отправил предложение менеджеру франко-камерунского бойца ММА Фрэнсиса Нганну за поединок с бойцом его промоушена Сосланом Асбаровым.

«У нас сегодня хорошие новости: Фрэнсис Нганну всё-таки покинул UFC. Фрэнсис, у меня есть к тебя предложение: три миллиона долларов за один бой в Hardcore Boxing. 18 марта в Дубае против моего чемпиона в тяжёлом весе Сослана Асбарова. Мы уже отправили контракт твоему менеджеру. Теперь только ждём вашего ответа. Так давай сделаем это!» — сказал Сульянов у себя в социальных сетях.

Напомним, недавно Нганну покинул UFC, не сумев договориться с американским промоушеном о новом контракте.

Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну:

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