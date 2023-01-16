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«Он станет легендой». Тайсон высказался о Джервонте Дэвисе

«Он станет легендой». Тайсон высказался о Джервонте Дэвисе
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Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон поделился мнением о чемпионе мира по версии WBA в лёгком весе Джервонте Дэвисе.

«Он тоже станет легендой, если продолжит драться», — цитирует Майка Тайсона TMZ.

Напомним, в начале января состоялся поединок между Джервонтой Дэвисом и доминиканским боксёром Эктором Луисом Гарсией.

Встреча завершилась победой Джервонты Дэвиса, так как Гарсия отказался от продолжения поединка после восьмого раунда.

Таким образом, Джервонта Дэвис защитил регулярный титул чемпиона WBA в лёгком весе. Ради этого поединка обладатель пояса в полулёгком весе Гарсия поднялся в лёгкий дивизион. Дэвис одержал 28-ю победу в профессиональном боксе и продолжает идти без поражений.

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