Бивол заявил о желании провести бой с Бетербиевым

Российский боксёр Дмитрий Бивол заявил, что он хочет провести бой с Артуром Бетербиевым.



«Мы с Артуром никогда не были друзьями. Когда я пришёл в сборную, Артур был очень именитым боксёром по меркам сборной России. Я на него смотрел как на старшего товарища, у которого можно было чему-то поучиться.



Друзьями не были. С друзьями обычно созваниваются, приглашают на день рождения, поздравляют с различными праздниками. Подраться? Я хотел бы выйти с ним на ринг. У него есть то, что нужно мне тоже. Здорово и интересно, что он тоже хочет — и я хочу. Главное, чтобы нашёлся тот человек, который сможет этот бой организовать. Я буду счастливым человеком, если этот бой состоится», — сказал Дмитрий Бивол на пресс-конференции.



Напомним, Бивол был признан боксёром года по версии журнала The Ring. В борьбе за эту награду Бивол опередил чемпиона мира по версиям WBC и WBA в первом наилегчайшем весе Кэнсиро Тэрадзи, абсолютного чемпиона мира в легчайшем весе Наою Иноуэ и бывшего обладателя титула WBC в супернаилегчайшем весе, американца Джесси Родригеса.



В 2022 году Бивол дважды защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA, одержав победы в поединках с мексиканцами Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом.