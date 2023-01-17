Фигейреду: не буду драться с Сехудо, потому что он мой брат

Бразильский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Дейвисон Фигейреду заявил, что не станет драться с Генри Сехудо.



«Я не буду драться с Сехудо, потому что он мой брат. Генри помогал мне, когда было нужно, поэтому я не могу драться с ним», — приводит слова Фигейреду MMAFighting.



Ранее Фигейреду сообщил, что перейдёт в легчайший дивизион.



Напомним, 21 января 2023 года в рамках UFC 283 Фигейреду в четвёртый раз встретится с мексиканским бойцом Брэндоном Морено. Первый поединок между ними завершился ничьей решением большинства судей, во второй раз сабмишеном выиграл Морено, третий поединок решением судей остался за Фигейреду.



35-летний Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине (Китай), является трёхкратным Панамериканским чемпионом.

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