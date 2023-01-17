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Физиева обвинили в том, что он отказывается платить за аренду своего дома в Таиланде

Физиева обвинили в том, что он отказывается платить за аренду своего дома в Таиланде
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Боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев задолжал за аренду дома в Таиланде. Соответствующий пост был размещён на странице тренировочной команды Phuket Top Team в соцсетях.

«Физиев задолжал владельцу дома арендную плату. Писал, что заплатит, но так и не заплатил. Он не оспаривает этот факт, просто не хочет платить. Джастин Гэтжи, пожалуйста, собери с него арендную плату», — говорится в сообщении Phuket Top Team.

Ранее сообщалось, что в следующем поединка Физиев встретится с американцем Джастином Гэтжи. Бой должен состояться на турнире по смешанным единоборствам UFC 286. Спортивное мероприятие пройдёт в марте в Лондоне.

Рафаэль Физиев показал лицо после боя с Ридделлом:

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Источник: бой Физиев — Гэтжи состоится на турнире UFC 286
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