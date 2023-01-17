Источник: Джейк Пол проведёт бой с Томми Фьюри 25 февраля

Популярный американский блогер Джейк Пол проведёт поединок по правилам бокса с британским боксёром Томми Фьюри, сообщает известный инсайдер Ариэль Хельвани.



Ранее Пол с Фьюри дважды анонсировали очный поединок и оба раза бой срывался. Новой датой, по информации источника, станет 25 февраля.



Джейк Пол провёл уже шесть поединков на боксёрском ринге и не потерпел ни одного поражения, при этом досрочно завершив четыре боя. В последнем поединке американец встречался с экс-чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой и одержал победу единогласным решением судей.



Фьюри последний бой провёл в апреле прошлого года с Даниэлем Боченски и выиграл по очкам. В активе британца восемь побед в восьми поединках.

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