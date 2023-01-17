Нганну планировал дважды подраться с Джонсом и просил контракт на три боя

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал, какие условия просил у промоушена.



«Я просил контракт на три боя без продления. Они пообещали, что сделают такой специально для меня. Какие три боя планировал? С Джоном Джонсом, со Стипе Миочичем и надеялся на ещё один поединок с Джонсом. Да, я хотел подраться с ним дважды», — рассказал Нганну в шоу MMAHour с Ариэлем Хельвани.



Дана Уайт, президент UFC, заявлял, что предлагал Нганну крупный контракт, согласно которому боец стал бы самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории.



Фрэнсис Нганну отклонил предложение о новом контракте и покинул UFC, став свободным агентом и освободив пояс чемпиона в тяжёлом весе.

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