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Нганну планировал дважды подраться с Джонсом и просил контракт на три боя

Нганну планировал дважды подраться с Джонсом и просил контракт на три боя
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Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал, какие условия просил у промоушена.

«Я просил контракт на три боя без продления. Они пообещали, что сделают такой специально для меня. Какие три боя планировал? С Джоном Джонсом, со Стипе Миочичем и надеялся на ещё один поединок с Джонсом. Да, я хотел подраться с ним дважды», — рассказал Нганну в шоу MMAHour с Ариэлем Хельвани.

Дана Уайт, президент UFC, заявлял, что предлагал Нганну крупный контракт, согласно которому боец стал бы самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории.

Фрэнсис Нганну отклонил предложение о новом контракте и покинул UFC, став свободным агентом и освободив пояс чемпиона в тяжёлом весе.

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