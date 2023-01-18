Дана Уайт ответил на критику своей лиги пощёчин

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на критику, которую получает из-за своей лиги пощёчин Power Slap. Некоторые считают такой вид состязаний негуманным и предполагающим травмы.



«Мы работаем только с атлетами, кондиции которых предварительно проверяем. Во время соревнований и сразу после них мы готовы оказать медицинскую помощь надлежащего уровня. В этой лиге спортсмены получают от трёх до пяти пощёчин в ходе состязаний. Бойцы в боксе наносят триста или четыреста ударов за поединок. Теперь вы догадываетесь, каков мой ответ на эту критику? Если вам это, чёрт возьми, не нравится, не смотрите. Никто не просит вас смотреть», — приводит слова Уайта BJ Penn.

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