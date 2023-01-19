Стерлинг хочет провести бой с Сехудо на UFC 285 в марте

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил, что хочет провести бой с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо в марте на турнире UFC 285.



«UFC 285 — чудовищный кард, я бы с удовольствием принял в нём участие, для меня это заманчиво. Поэтому я постараюсь сделать всё возможное, чтобы бой с Сехудо состоялся на этом турнире. Если смогу — поединок состоится. Если нет, потрачу немного времени на восстановление. Думаю, всё будет известно до конца недели, но я настроен оптимистично», — сказал Стерлинг на шоу The MMA Hour.



Стерлинг в последнем поединке выиграл техническим нокаутом у Ти Джея Диллашоу и защитил чемпионский титул. Всего у Алджамейна 22 победы при трёх поражениях.



Сехудо в мае 2020 года ушёл из MMA после победы над Домиником Крузом, но в прошлом году Генри объявил о возобновлении карьеры.