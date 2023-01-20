Стало известно местонахождение Владимира Минеева, подписавшего контракт с армией России

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев, подписавший контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации, находится в Донецке. Об этом рассказал президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев.
«Неделю назад он мне звонил из Донецка и сказал, что будет в Москве на следующей неделе и расскажет о деталях службы. Сказал, что в феврале и марте на него в плане боев точно нельзя рассчитывать в связи с военными действиями», — приводит слова Гаджиева ТАСС.
Напомним, Минеев получил повестку в связи с частичной мобилизацией в России, которая проводилась в прошлом году. Командование воинской части предоставило Владимиру бронь, поскольку он не подпадает под критерии частичной мобилизации. Несмотря на это, российский боец подписал контракт.
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