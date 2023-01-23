«Всё будет по-другому». Махачев подтвердил, что Хабиба не будет в его углу на UFC 284

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал о том, что Хабиб Нурмагомедов не сможет присутствовать в его углу во время поединка с Александром Волкановски.

«Конечно, всё будет по-другому. Но я уже несколько раз дрался без Хабиба.

Он не может постоянно быть со мной. Он всегда знает, что нужно для боя, для снижения веса, с ним не надо беспокоиться ни о чём из этого. Хорошо, когда рядом есть такой опытный человек. Можно не тратить свои силы, переживая о чём-то подобном. Но я понимаю, что он хочет проводить больше времени с семьёй. Потому что со всеми этими боями и тренировками близкие его совсем не видят дома. Несмотря на то что он закончил карьеру, он продолжает много путешествовать. Поэтому я понимаю такое решение», — приводит слова Махачева FOX Sports.

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии: