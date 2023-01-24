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Тренер Макгрегора назвал возможных соперников бойца

Тренер Макгрегора назвал возможных соперников бойца
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Тренер ирландского бойца смешанных единоборств, экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Джон Кавана назвал возможных соперников своего подопечного.

«Мы встретимся с Конором, он назовёт несколько имён, и я пойму, в ком он заинтересован. Мне важно, чтобы соперник вызывал у него эмоции, потому что для подготовки нужна мотивация. Что заставит его идти в спортзал? Пара миллионов — вряд ли, ключевой фактор — соперник.

Это, конечно, Нейт Диаз. Интересным вариантом может стать Джастин Гэтжи, Майкл Чендлер. Все варианты великолепны. Но нужно найти имя, которое заставит Конора двигаться. Если я не увижу в нём интереса к поединку, то буду нервничать, и лагерь пройдёт в жёсткой обстановке», — сказал тренер в шоу The MMA Hour.

В последнем бою в июле прошлого года Макгрегор проиграл Дастину Порье техническим нокаутом.

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