Уайлдер сделал прогноз на возможный бой Фьюри с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, американский боксёр Деонтей Уайлдер поделился мнением о том, кто победит в потенциальном поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.



«Я не знаю. Здесь шансы будут 50 на 50, а победит тот, кто будет больше жульничать. Вот это и будет главный фактор. Победит тот, кто выйдет в перчатках, которые не разрешены правилами, либо тот, кто подкупит судей», — приводит слова Уайлдера ESNews.



Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе должен пройти в первом полугодии 2023 года.



У Александра Усика 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере, Тайсон Фьюри выиграл 33 боя из 34, сведя ещё один поединок к ничьей.

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