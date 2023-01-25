Майк Тайсон обвиняется во втором изнасиловании. Ранее он отсидел три года

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон был обвинён во втором изнасиловании, сообщил Daily Mail.



Тайсон обвиняется в изнасиловании женщины после того, как они встретились в ночном клубе Олбани в начале 1990-х годов, согласно иску на $ 5 млн, поданному в январе этого года.



«Я села в лимузин Тайсона, чтобы забрать мою подругу из её дома. Тайсон сразу начал прикасаться ко мне и попытался поцеловать. Я несколько раз говорила ему «нет» и просила прекратить, но он продолжал нападать на меня. Затем он стянул с меня штаны и жестоко изнасиловал», – заявила потерпевшая.



Ранее Тайсон был признан виновным в изнасиловании Дезире Вашингтон 10 февраля 1992 года и отсидел три года в тюрьме.