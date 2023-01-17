«Будь он жив, меня никто не побил бы». Тайсона подкосила не тюрьма — а смерть тренера

Сегодня, 17 января, прославленный Майк Тайсон обязательно вспомнит своего приёмного отца — Каса Д'Амато. Ведь великий тренер Железного Майка праздновал свой день рождения именно в этот день. Д'Амато появился на свет в далёком 1908 году и с детства мечтал стать профессиональным боксёром, как его старший брат Джерри. Но случайная драка на улице со взрослым мужчиной поставила крест на мечтах мальчика с итальянскими корнями — Кас ослеп на один глаз. После чего Д'Амато решил стать тренером по боксу.

Постепенно дела молодого наставника пошли в гору, и Кас даже открыл собственный зал в Нью-Йорке. Карьеру специалиста прервала Вторая мировая война: Д'Амато провёл несколько лет на фронтах, зато сразу по возвращении нашёл себе жену — Камиллу Эволд. Уроженка Украины, при рождении имевшая фамилию Иващук, стала спутницей Каса на следующие 40 лет, хотя официально они так и не стали мужем и женой. Детей у них тоже не было, и пара даже не подозревала, что уже в преклонном возрасте усыновит хулигана и боксёра — Майка Тайсона.

Но пока даже до рождения Железного Майка было ещё далеко. Д'Амато вернулся на тренерскую работу и воспитал нескольких звёзд профессионального бокса, включая Флойда Паттерсона, однако всё осложняли проблемы с мафией. Уголовные авторитеты тогда контролировали профессиональный ринг и буквально не давали дышать талантливому наставнику. В какой-то момент Кас понял, что не сможет победить — его жизни начала угрожать опасность. Он за символический доллар продаёт свой зал и уезжает в Катскилл: «Я не параноик. Я просто знаю, что будет, если мафия доберётся до меня. Поэтому я так поступил».

Кас Д'Амато Фото: Bettmann/Getty Images

В Катскилле тренер открывает новый зал, где тренирует ребят из бедных семей. Причём абсолютно бесплатно: единственное, чего просит от учеников Кас — иногда помогать с уборкой его дома и тренировочного зала. Наставник одновременно строг и добр — на тренировках он изматывает ребят до потери сознания, зато потом подкармливает на своей кухне. Понимая, каких сложных парней он тренирует, Д'Амато успевает решать проблемы как с родителями, так и с полицией — его знают все жители близлежащих районов.

И в этот момент в зал Каса попадает юный Майк Тайсон. Будущий абсолютный чемпион мира приходит не сам: его приводит тренер-любитель Бобби Стюарт, занимавшийся с парнем в исправительной колонии. Д'Амато сразу понимает, какой бриллиант ему достался, и начинает с Тайсоном активные тренировки. При этом ещё и приводит уличного хулигана домой, регулярно кормит и знакомит с Камиллой. И не боится того, что Майк может ограбить дом. Хотя у парня были подобные мысли.

«Когда мы познакомились, то Кас начал меня избавлять от всякой грязи, уязвимостей и развивать во мне характер. Вся его жизнь в тот момент крутилась вокруг меня, поэтому я очень ценю время, которое проводил с ним. Отца у меня никогда не было, но благодаря такому опыту у меня было понимание, что значит стремление порадовать отца. Именно поэтому я хотел стать чемпионом мира, я хотел обрадовать Каса. Блин, да я когда вошёл в их дом, его ограбить захотел. Ну, я так был устроен на тот момент, жил этим, поэтому такие мысли моментально забрели в голову», — рассказывал Тайсон.

Именно Д'Амато заложил основы фантастических успехов Железного Майка: поставил ему невероятный по силе удар, переучил на стиль пик-а-бу и объяснил, как работает постоянный напор в ринге. Но Кас сотворила нечто большее, чем просто топового спортсмена — он дал Тайсону путёвку в нормальную жизнь. Если бы не тренер, Майк непременно закончил бы жизнь в тюрьме, других вариантов у него попросту не было. Да, после смерти Д'Амато его приёмного сына снова одолели внутренние «демоны», но тут вины тренера уже не было.

Кас Д'Амато Фото: AP Photo/TASS

Кас заболел внезапно: всё началось с обычной простуды, а закончилось тяжёлой пневмонией. Великий наставник ушёл из жизни 4 ноября 1985 года, так и не успев увидеть, как его ученик и сын становится чемпионом мира. Тайсон после смерти Д'Амато рыдал несколько дней без остановки. Да, Железный Майк всё равно стал великим, но кто знает, чего он сумел бы добиться, будь рядом Кас. У Тайсона, кстати, есть ответ: «Если бы Д'Амато жил, меня никто никогда не побил бы. Никто, кроме него, меня так не знал и не понимал, как достать из меня всё лучшее».