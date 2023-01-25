В социальных сетях появилось видео, на котором российский непобеждённый боксёр Артур Бетербиев и его будущий соперник британец Энтони Ярд используют автомат для измерения силы удара.

Бетербиев и Ярд определили у кого сильнее удар:

Напомним, вечером 28 января в Лондоне на «Уэмбли» пройдёт боксёрский вечер, главным событием которого станет титульный бой Бетербиева и Ярда.



Артур Бетербиев — действующий чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF. На счету российского боксёра 18 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 18 побед — все нокаутом.



Энтони Ярд провёл 25 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 23 победы и потерпел два поражения.