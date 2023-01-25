Ник Диаз снялся в фильме Жан-Клода Ван Дамма

Известный боец UFC Ник Диаз принял участие в фильме голливудской звезды Жан-Клода Ван Дамма.

Картина называется «Человеческая тьма», её режиссёром стал Джеймс Каллен Брэссак.

«Приготовьтесь к новому жестокому и мрачному преступлению. История, которая разворачивается в Лос-Анджелесе. Жан-Клод Ван Дамм в главной роли и Ник Диаз. У него будет жёсткая сцена драки в фильме. Когда её снимали, то он предложил лучшие идеи, чем сценаристы. В итоге вариант Ника и был снят, что выглядело потрясающе», — написал в социальных сетях Мэтт Стаудт, бизнес-партнёр Диаза.

39-летний Диаз свой последний поединок провёл в сентябре 2021 года, потерпев поражение в первом раунде от Робби Лоулера. В последний раз Диаз побеждал ещё в 2011 году, тогда он одолел Би-Джея Пенна.