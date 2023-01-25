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Джонсон: Бетербиев — пёс, животное. Он без колебаний ударит Ярда по затылку

Джонсон: Бетербиев — пёс, животное. Он без колебаний ударит Ярда по затылку
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Британский боксёр Каллум Джонсон дал совет Энтони Ярду перед его поединком с россиянином Артуром Бетербиевым.

«Артур Бетербиев — это пёс, это животное. У него не будет никаких сомнений в том, чтобы ударить Энтони Ярда по затылку. Ты должен быть всё время острым, ты должен быть всё время осторожным, ты не можешь ослабить бдительность ни на секунду, потому что он этим воспользуется.

Но, чтобы иметь хоть какой-то шанс победить его, нужно уметь обыграть его в его же игру. Грубить ему, толкать его назад, бить его сильно, заставлять его чувствовать себя неловко. Если ты пытаешься переиграть его на задних лапах, то ему будет комфортно, потому что он сможет показать всё, что он привык делать со своими противниками. Если кто-то будет сильно бить, это будет непривычно для него, и это единственный способ победить его, на мой взгляд», — приводит слова Джонсона BoxingScene.

«Зверь, который получит пояс». Сможет ли Бетербиев укротить лютого британского нокаутёра? «Зверь, который получит пояс». Сможет ли Бетербиев укротить лютого британского нокаутёра?

Бетербиев и Ярд определили у кого сильнее удар:

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