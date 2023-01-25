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«Это было ужасно». Хилл назвал причину, почему бой с Тейшейрой должны были остановить

«Это было ужасно». Хилл назвал причину, почему бой с Тейшейрой должны были остановить
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Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), американец Джамал Хилл высказался о несостоявшейся остановке его поединка с бразильским ветераном Гловером Тейшейрой, прошедшем на минувших выходных в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Напомним, Хилл победил единогласным решением, по ходу поединка нанеся сопернику множественные рассечения и травму носа.

«Я не был удивлён тому, что его угол не остановил поединок. Но я задумывался о том, что, вероятно, бой можно было остановить. Доктор мог вмешаться и остановить бой, потому что я видел рассечения, понимаете? Я видел ущерб, который нанёс ему, и это было ужасно, чуваки. Это было чересчур», – цитирует Хилла издание MMAJunkie.

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