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«Я чеченец, не дагестанец». Бетербиев поправил английского репортёра

«Я чеченец, не дагестанец». Бетербиев поправил английского репортёра
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Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев поправил английского репортёра во время интервью.

Журналист сказал, что Артур родился в Дагестане, и спросил, гордится ли он земляками вроде Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

«Я чеченец, не дагестанец. Но я счастлив, что у нас есть такие бойцы», — сказал Бетербиев.

Стоит отметить, что Бетербиев действительно родился в Дагестане.

Артур Бетербиев — действующий чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF. На счету российского боксёра 18 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 18 побед — все нокаутом.

Артур Бетербиев рассказал про тренировки в Рамадан:

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