«Я очень спокоен. Я пёс!» Ярд — о предстоящем бое с Бетербиевым

Британский боксёр Энтони Ярд высказался о предстоящем поединке с россиянином Артуром Бетербиевым. Он состоится 28 января в Лондоне на «Уэмбли».
«Я в восторге. Чувствую себя хорошо. Я готов, я знаю возможности Бетербиева. И очень спокоен. Я хватаюсь за эту возможность. Это мой путь. Я не так много знаю о России. Но я был в Москве. Это был очень необычный опыт. Я готов к встрече. Андердог, мидлдог, овердог. Меня это не волнует. Я пёс!» – сказал Ярд на пресс-конференции.
Напомним, Бетербиев в последнем поединке встречался с представителем США Джо Смитом-младшим. Он состоялся в ночь с 18 на 19 июня мск и носил статус объединительного. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита. Артур победил, отправив соперника в нокаут во втором раунде.
Ярд провёл 25 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 23 победы и потерпел два поражения.
Бетербиев и Ярд определили у кого сильнее удар:
- 26 января 2023
-
17:36
-
17:21
-
17:14
-
16:42
-
15:58
-
14:52
-
14:41
-
14:13
-
13:57
-
13:32
-
13:28
-
13:13
-
13:07
-
12:59
-
12:03
-
11:54
-
11:05
-
11:00
-
10:55
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
09:50
-
09:44
-
09:41
-
08:15
-
03:41
-
00:44
-
00:25
-
00:22
-
00:00
- 25 января 2023
-
23:41
-
23:05
-
22:53
-
22:03