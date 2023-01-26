«Я очень спокоен. Я пёс!» Ярд — о предстоящем бое с Бетербиевым

Британский боксёр Энтони Ярд высказался о предстоящем поединке с россиянином Артуром Бетербиевым. Он состоится 28 января в Лондоне на «Уэмбли».



«Я в восторге. Чувствую себя хорошо. Я готов, я знаю возможности Бетербиева. И очень спокоен. Я хватаюсь за эту возможность. Это мой путь. Я не так много знаю о России. Но я был в Москве. Это был очень необычный опыт. Я готов к встрече. Андердог, мидлдог, овердог. Меня это не волнует. Я пёс!» – сказал Ярд на пресс-конференции.



Напомним, Бетербиев в последнем поединке встречался с представителем США Джо Смитом-младшим. Он состоялся в ночь с 18 на 19 июня мск и носил статус объединительного. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита. Артур победил, отправив соперника в нокаут во втором раунде.



Ярд провёл 25 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 23 победы и потерпел два поражения.

Бетербиев и Ярд определили у кого сильнее удар: