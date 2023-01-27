Тренер Фрэнсиса Нганну высказался о его трёх возможных соперниках в боксе
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Эрик Никсик, тренер бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну, высказался о его потенциальных соперниках в боксе. По мнению Никсика, сражаться имеет смысл с такими именитыми спортсменами, как Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.
«Очевидно, что большой смысл имеет поединок с кем-то из большой тройки. Это Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. Знаете, если Фрэнсис решит боксировать с одним из этих парней, и вдруг проиграет, в этом поражении не будет ничего постыдного. Если же драться с кем-то, у кого нет большого имени, тогда да, полагаю, это действительно обесценит рычаги влияния, которые были до ухода из UFC», — приводит слова Никсика Middle Easy.
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:
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