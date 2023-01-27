Роман Копылов подписал новый контракт с UFC. Фото
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Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов подписал новое соглашение с UFC. Соответствующий пост Роман разместил у себя в социальных сетях. Сообщается, что новый контракт был подписан на улучшенных условиях на четыре боя.
Фото: Из личного архива Романа Копылова
Напомним, в последнем поединке, который состоялся в середине января этого года на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 67, Копылов встречался с представителем США Пунахеле Сориано. Противостояние завершилось победой российского спортсмена, которую он добыл во втором раунде техническим нокаутом.
В общей сложности в ММА он провёл 12 боёв, в которых одержал десять побед и потерпел два поражения. Ранее не его победу в бою с Сориано отреагировал Владимир Минеев.
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