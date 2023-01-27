Чимаев и Хамитов показали актуальную физическую форму. Фото

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав общее фото со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Оба сейчас находятся в Таиланде.
Фото: Из личного архива Куата Хамитова
В общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. Последним его соперником был Кевин Холланд, представляющий США. Хамзат победил, применив удушающий приём уже в первом раунде. Изначально он должен был драться с Нейтом Диазом, но не уложился в лимит своей весовой категории, из-за чего ему подобрали нового соперника.
На счету Хамитова 31 поединок в ММА, в которых он одержал 22 победы и потерпел восемь поражений. Один бой с участием казахстанского спортсмена завершился вничью.
Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто:
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