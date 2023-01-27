Артур Бетербиев и Энтони Ярд сделали вес перед боем

В субботу, 28 января, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» пройдёт боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок между российским непобеждённым боксёром Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Эрдом.



Стали известны результаты взвешивания перед боем Артура Бетербиева и Энтони Ярда. Российско-канадский боксёр показал результат – 79,2 кг, британский – 79 кг. Дозволенный лимит для полутяжёлого веса – 79,38 кг.



Артур Бетербиев — действующий чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF. В активе боксёра 18 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 18 побед — все нокаутом.



Энтони Ярд в профессиональном боксе провёл 25 боёв, в которых одержал 23 победы и потерпел два поражения.