Тренер Волкановски назвал главное преимущество Алекса над Махачевым

Тренер австралийского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Алекса Волкановски Джо Лопес высказался о преимуществе своего подопечного над Исламом Махачевым.
«Габариты Алекса будут главным преимуществом в бою. Он маленький, у него короткие ноги, и его из-за этого тяжело схватить его и провести тейкдаун. У него более низкий центр тяжести. То, что окружающие считают недостатком Волкановски, на самом деле будет его преимуществом. С Алексом будет сложно что-то сделать», — рассказал Лопес в интервью Submission Radio.
Титульный поединок за пояс чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в Австралии в ночь на 12 февраля.
У Ислама Махачева 23 победы в 24 поединках в смешанных единоборствах. У Волкановски 25 побед в 26 боях.
- 27 января 2023
-
19:24
-
18:54
-
18:25
-
17:46
-
17:34
-
17:21
-
16:48
-
15:56
-
15:43
-
15:00
-
14:24
-
14:05
-
13:01
-
12:16
-
12:04
-
11:48
-
11:31
-
10:51
-
10:42
-
09:44
-
09:22
-
00:43
-
00:28
-
00:07
- 26 января 2023
-
23:30
-
22:58
-
22:45
-
22:06
-
21:46
-
21:04
-
20:27
-
19:31
-
19:19
-
18:33
-
18:18