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Тренер Волкановски назвал главное преимущество Алекса над Махачевым

Тренер Волкановски назвал главное преимущество Алекса над Махачевым
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Тренер австралийского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Алекса Волкановски Джо Лопес высказался о преимуществе своего подопечного над Исламом Махачевым.

«Габариты Алекса будут главным преимуществом в бою. Он маленький, у него короткие ноги, и его из-за этого тяжело схватить его и провести тейкдаун. У него более низкий центр тяжести. То, что окружающие считают недостатком Волкановски, на самом деле будет его преимуществом. С Алексом будет сложно что-то сделать», — рассказал Лопес в интервью Submission Radio.

Титульный поединок за пояс чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в Австралии в ночь на 12 февраля.

У Ислама Махачева 23 победы в 24 поединках в смешанных единоборствах. У Волкановски 25 побед в 26 боях.

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