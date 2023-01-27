Тренер Волкановски назвал главное преимущество Алекса над Махачевым

Тренер австралийского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Алекса Волкановски Джо Лопес высказался о преимуществе своего подопечного над Исламом Махачевым.



«Габариты Алекса будут главным преимуществом в бою. Он маленький, у него короткие ноги, и его из-за этого тяжело схватить его и провести тейкдаун. У него более низкий центр тяжести. То, что окружающие считают недостатком Волкановски, на самом деле будет его преимуществом. С Алексом будет сложно что-то сделать», — рассказал Лопес в интервью Submission Radio.



Титульный поединок за пояс чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в Австралии в ночь на 12 февраля.



У Ислама Махачева 23 победы в 24 поединках в смешанных единоборствах. У Волкановски 25 побед в 26 боях.