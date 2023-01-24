«Хабиб 2.0» Махачев уже круче своего учителя — таких вызовов у Орла не было

Ислама Махачева всегда будут сравнивать с его другом и учителем Хабибом Нурмагомедовым. После того как Махачев тоже стал чемпионом UFC в лёгком весе, красиво разобрав Чарльза Оливейру, сравнения с Орлом стали неизбежны. Пока Ислам явно проигрывает Нурмагомедову, что и неудивительно: Махачев недавно поднялся на чемпионский уровень — все достижения ещё впереди. Знаменитые 29-0 Хабиба уже не догнать, поскольку у Ислама есть в пассиве поражение. Но остальные успехи друга Махачеву вполне под силу повторить или даже обновить.

Например, Хабиб провёл всего три защиты титула, что ему часто ставят в вину хейтеры. Ислам же первую защиту пояса проведёт уже 12 февраля в поединке с Александром Волкановски. Если Махачеву будет сопутствовать успех, неужели он не проведёт четыре-пять успешных защит? А если дагестанцу покорится подобная успешная серия, он обязательно окажется в Зале славы UFC. Повторив достижение всё того же Нурмагомедова, который недавно оказался удостоен подобной чести. Но кое в чём Махачев уже круче Хабиба.

Ислам Махачев Фото: Brett Hemmings/Getty Images

Орла на протяжении карьеры нередко обвиняли в излишней осторожности и придирчивом выборе удобных соперников. Но Исламу таких обвинений точно не предъявить: для первой защиты титула он выбрал не кого-нибудь, а самого Волкановски — лучшего бойца UFC вне весовых категорий! Махачев вполне мог бы отказаться от подобной чести или хотя бы отложить бой: например, сначала провести реванш с тем же Оливейрой. Россиянина бы никто не осудил, однако Ислам не стал откладывать главное испытание из возможных.

Мало того, Махачев согласился поехать на территорию соперника — в Австралию. Да ещё и без своего учителя: Хабиб неожиданно бросил тренерскую работу и будет смотреть поединок Ислама только по телевизору. Махачев выйдет в октагон с самым доминирующим бойцом последних лет, в чужих стенах и без друга-тренера. Если Ислам сможет в таких условиях превзойти Волкановски, это станет фантастическим успехом. Даже победу над Конором Макгрегором нельзя будет сравнивать с подобным успехом.

Мы вовсе не хотим сталкивать лбами поклонников Хабиба и Махачева, тем более что чаще всего это одни и те же болельщики. Просто пора привыкнуть, что Ислам окончательно вышел из тени Орла: неудивительно, что Волкановски называет будущего соперника «Хабиб 2.0». И кое-где Махачев действительно превзошёл своего друга, чему не стоит огорчаться. В конце концов, даже Хабиб будет рад, если Ислам окажется круче него. Да и рекорд 29-0 навсегда останется с Орлом — вот это действительно уникальное достижение.